Россия потребовала от Словакии вернуть ранее поставленную партию «Спутника V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от властей Словакии вернуть партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», которая ранее была поставлена в страну
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от властей Словакии вернуть партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», которая ранее была поставлена в страну.
РФПИ просит словаков вернуть российскую вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах. Основанием для возврата партии препарата в фонде назвали «многочисленные нарушения контракта».
Напомним, что «Спутник V» официально не был одобрен для использования в Евросоюзе, однако входящие в него страны могут договориться о поставках в частном порядке. Глава правительства Словакии Игорь Матович в начале текущего года единолично принял решение о вакцинации населения российской вакциной, а первая партия препарата была поставлена в страну в марте.
Соратники Игоря Матовича возмутились тем, что решение о поставках «Спутника V» было принято без учета их мнения и в обход словацкого регулятора. В стране случился политический кризис, а премьеру пришлось уйти в отставку.
Словацкий регулятор в свою очередь заявил, что пока не может одобрить «Спутник» из-за недостаточного количества данных о безопасности и эффективности вакцины.
Позже
фармацевтический регулятор страны заявил, что поставленная в Словакию вакцина отличается от образцов, результаты испытаний которых были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet (журнал положительно оценил российскую вакцину).
В ведомстве добавили, что полученный из России препарат также отличается от того, который Москва направила для исследования в Европейское агентство лекарственных средств (EMA).
Российская сторона в ответ заявила о провокации со стороны «врагов „Спутника V“ в Словакии», которые хотят дискредитировать вакцину.