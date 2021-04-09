Следственный комитет попросил для своих сотрудников бесплатный проезд по платным дорогам
Документ вносит поправки в статьи 31.1 и 41 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ» и включает сотрудников СКР в список пользователей платных дорог, которые освобождаются от платы за проезд
Следственный комитет России подготовил законопроект, который предоставит сотрудникам ведомства право не оплачивать проезд по платным дорогам.
Документ вносит поправки в статьи 31.1 и 41 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ» и включает сотрудников СКР в список пользователей платных дорог, которые освобождаются от платы за проезд.
В настоящее время бесплатно ездить по платным дорогам могут машины полиции, скорой помощи, аварийно-диспетчерских служб, военной автомобильной инспекции и пожарная техника. В ведомстве Александра Бастрыкина считают, что отсутствие в этом списке транспорта СКР ограничивают их права.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что реализация предлагаемой инициативы не требует дополнительного финансирования из бюджета, а напротив, приведет к экономии средств, выделяемых государством Следственному комитету.