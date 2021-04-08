Роскомнадзор подал в суд на «Первый канал» из-за нарушения закона «о СМИ-инагентах»
Роскомнадзор обратился в суд с иском к «Первому каналу» из-за нарушения законодательства «О СМИ». Претензии надзорного ведомства связаны с тем, что в программе «Время покажет» был использован сюжет телеканала «Настоящее время» без маркировки инагент
Роскомнадзор обратился в суд с иском к «Первому каналу» из-за нарушения законодательства «О СМИ». Претензии надзорного ведомства связаны с тем, что в программе «Время покажет» был использован сюжет телеканала «Настоящее время» без указания маркировки «СМИ-иностранный агент».
Телеканал «Настоящее время» ранее был внесен Минюстом РФ в реестр инагентов, а с недавнего времени СМИ обязаны сообщать о наличии такого статуса.
Иск РКН к «Первому каналу» Арбитражный суд Москвы рассмотрит 6 мая.
В выпуске от 11 марта 2021 года, в котором бы использован сюжет СМИ-инагента, ведущие обсуждали политику США, возобновление военных действий на Донбассе, нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске и представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране.