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Общество
4 млрд оттенков коррупции
08 апреля 2021, 18:34

Роскомнадзор подал в суд на «Первый канал» из-за нарушения закона «о СМИ-инагентах»

Роскомнадзор обратился в суд с иском к «Первому каналу» из-за нарушения законодательства «О СМИ». Претензии надзорного ведомства связаны с тем, что в программе «Время покажет» был использован сюжет телеканала «Настоящее время» без маркировки инагент

Роскомнадзор подал в суд на «Первый канал» из-за нарушения закона «о СМИ-инагентах»
Фото: Яндекс.Дзен

Роскомнадзор обратился в суд с иском к «Первому каналу» из-за нарушения законодательства «О СМИ». Претензии надзорного ведомства связаны с тем, что в программе «Время покажет» был использован сюжет телеканала «Настоящее время» без указания маркировки «СМИ-иностранный агент».

Телеканал «Настоящее время» ранее был внесен Минюстом РФ в реестр инагентов, а с недавнего времени СМИ обязаны сообщать о наличии такого статуса.

Иск РКН к «Первому каналу» Арбитражный суд Москвы рассмотрит 6 мая.

В выпуске от 11 марта 2021 года, в котором бы использован сюжет СМИ-инагента, ведущие обсуждали политику США, возобновление военных действий на Донбассе, нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске и представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране.

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