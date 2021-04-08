Страсбургский суд признал законной практику принудительной вакцинации детей
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал законной принудительную вакцинацию детей. Такое решение было вынесено при рассмотрении жалоб нескольких семей из Чехии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал законной принудительную вакцинацию детей. Такое решение было вынесено при рассмотрении жалоб нескольких семей из Чехии.
Граждане Чехии оспаривали законы своей страны, которые обязывают ставить детям прививки от девяти болезней, включая дифтерию, столбняк, коклюш, гепатит В и корь. Заявители от вакцинации своих отказались, за что были оштрафованы. Детям без прививок запретили посещать детский сад.
В решении ЕСПЧ говорится, что политика Чехии в области здравоохранения не нарушает 8-ю статью Европейской конвенцией о правах человека, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. Суд счел, что обязательные прививки соответствуют «наилучшим интересам» детей и направлены на предотвращение тенденции к снижению уровня вакцинации среди детей.