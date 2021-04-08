Власти Иркутской области потратят 55 млн рублей на консультации по модернизации аэропорта
Администрация Иркутской области потратит 55 млн рублей из бюджета на оплату «консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска»
Администрация Иркутской области потратит 55 млн рублей из бюджета на оплату «консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска».
Согласно тендерной документации, почти половина выделенных денег (46%) будет потрачена на «консультирование» и «юридическое сопровождение» конкурсных процедур по заключению контрактов с инвесторами, а также на «доработку» ранее подготовленных документов и создание презентационных материалов, сообщает Znak.com со ссылкой на портал госзакупок.
30% от суммы госконтракта уйдет на разработку стратегии привлечения инвестиций в развитие авиационного узла Иркутска, а также подготовку техзадания на разработку конкурсных документов для проведения конкурса по отбору инвесторов.
Оставшиеся деньги власти Иркутской области потратят на «разработку технико-экономического обоснования объемов, сроков ремонта, реконструкции: строительства инфраструктуры» аэропорта в городе Иркутск.