Жителя Петербурга заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария в аккаунте RT
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма из-за комментария, который он оставил в аккаунте государственного телеканала RT. Комментарий петербуржец написал еще в августе 2020 года
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма из-за комментария, который он оставил в аккаунте государственного телеканала RT. Комментарий петербуржец написал еще в августе 2020 года.
48-летнего жителя северной столицы задержали сотрудники Центра «Э» МВД России в его квартире.
Согласно материалам следствия, мужчина в августе 2020 года разместил в соцсети комментарии, оправдывающие терроризм. Данные материалы «были доступны для прочтения неограниченному кругу лиц», сообщили в полиции.
РИА Новости уточняет, что комментарии, которые привели к возбуждению уголовного дела, мужчина оставил в аккаунте телеканала RT. Что именно комментировал задержанный, не уточняется.