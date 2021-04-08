В России цены на бензин за первые три месяца 2021 года выросли больше, чем за весь 2020 год
По данным Росстата, только по итогам прошлой недели цены на бензин в рознице выросли на 0,3%, а с начала года повышение составило 3,2% (в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год). В 2020 году стоимость 92-го и 95-го бензина выросла на 2,5%
В России с начала текущего года цены на бензин выросли больше, чем за весь 2020 год.
По данным Росстата, только по итогам прошлой недели цены на бензин в рознице выросли на 0,3%, а с начала года повышение составило 3,2% (в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год). В 2020 году стоимость 92-го и 95-го бензина выросла на 2,5%, а стоимость дизельного топлива – на 1,4%, сообщает «КоммерсантЪ».
Росстат отмечает, что сейчас рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%.
В Минэнерго заявили, что рост цен на топливо в рознице объясняется повышением внешних котировок на нефть и нефтепродукты. В ведомстве заверили, что власти принимают все необходимые меры реагирования на ситуацию с топливными ценами.
РБК в свою очередь сообщает, что региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направили письма владельцам автозаправочных станций с просьбой обосновать рост цен на топливо. Антимонопольщики требуют разъяснений по каждому случаю роста цен на топливо, начиная с 1 января 2021 года.