«Интеррос» и «ВЭБ.РФ» построят в Сочи новый горнолыжный курорт
На территории Сочинского национального парка в скором будущем может появиться новый санаторно-курортный комплекс с названием «Долина Васта». Участниками этого проекта являются государственная корпорация «ВЭБ.РФ» и «Интеррос» Владимира Потанина
На территории Сочинского национального парка в скором будущем может появиться новый санаторно-курортный комплекс с названием «Долина Васта». Участниками этого проекта являются государственная корпорация «ВЭБ.РФ», которой руководит Игорь Шувалов, и группа «Интеррос» Владимира Потанина.
«Долина Васта» - это центр бальнеологии и курортологии, санаторий, несколько пансионатов и спа-отелей, а также 80 километров горнолыжных трасс и подъемники общей протяженностью 13 километров, сообщает «Интерфакс».
Инвестиции в новый горнолыжный курорт в Сочи на данном этапе оцениваются в 80 млрд рублей. Предполагается, что обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных средств, а все остальное – на собственные и заемные средства.
что «Интерросу» в Красной Поляне уже принадлежит курорт «Роза Хутор», который был построен к Олимпийским играм 2014 года.