Видеохостинг Rutube, принадлежащий «Газпром-медиа», заблокировал перезалив расследования о «дворце Путина»
Российский видеохостинг Rutube, которым владеет холдинг «Газпром-медиа», блокирует загрузку антикоррупционных расследований Алексея Навального и его команды. При этом модераторы без проблем пропускают загрузку негативных роликов о самом оппозиционере
Российский видеохостинг Rutube, которым владеет холдинг «Газпром-медиа», блокирует загрузку антикоррупционных расследований Алексея Навального и его команды. При этом модераторы без проблем пропускают загрузку негативных роликов о самом оппозиционере.
Корреспондент «Открытых медиа» попытался загрузить на зарегистрированный канал на Rutube резонансное расследование о дворце Владимира Путина под Геленджиком, но получил отказ. Модератор аргументировал отказ «нарушением авторских прав и отсутствием документального подтверждения наличия прав на публикацию контента», хотя журналист предварительно получил от Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) разрешение на перезалив их расследований.
Одновременно с этим «ОМ» удалось загрузить расследование Алексея Навального о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению, а также сюжет государственного телеканала «Россия» о «вилле», на которой проживал оппозиционер во Фрайбурге во время реабилитации после отравления.
Повторная попытка загрузить фмльмы Навального на другой канал в Rutube закончилась неудачей. Причем на этот раз сервис заблокировал и ролик про «дворец Путина» и ролик про отравление оппозиционера.
Единственным владельцем Rutube выступает холдинг «Газпром-медиа». Ранее представители компании заявили, что Rutube станет аналогом американской платформы YouTube, которая, кстати, не блокирует расследования ФБК.
Сейчас на Rutube еще можно посмотреть старые антикоррупционные расследования ФБК, который были загружены еще несколько лет назад и цензуре не подверглись.