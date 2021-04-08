Глава Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку. Он решил избраться депутатом Госдумы
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Он был одним из губернаторов-старожилов и руководил регионом с 2005 года
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Он был одним из губернаторов-старожилов и руководил регионом с 2005 года.
Сергей Морозов объявил, что обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой утвердить его отставку. Губернатор намерен «сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне», а также принять участие в выборах в Госдуму.
Напомним, днем ранее Владимир Путин отправил в отставку главу республики Тува Шолбана Кара-оола.
Отметим, что Сергей Морозов, Шолбан Кара-оол и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, согласно последнему рейтингу политической устойчивости глав регионов, были названы основными претендентами на скорую отставку среди губернаторов.