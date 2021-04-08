Минцифры запустило на портале «Госуслуги» оформление ковид-сертификатов на английском языке
Министерство цифрового развития сообщило о запуске на портале «Госуслуги» функции по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации против COVID-19 на английском языке
Министерство цифрового развития сообщило о запуске на портале «Госуслуги» функции по автоматическому формированию сертификатов о вакцинации против COVID-19 на английском языке.
Заместитель главы ведомства Олег Качанов сообщил, что в англоязычную версию ковид-сертификата будут вписаны номера заграничных паспортов россиян, если эти сведения были указаны ими в личных кабинетах на портале «Госуслуги».
Чиновник в беседе с РБК уточнил, что в период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российских паспортов граждан, что спровоцировало жалобы в соцсетях на то, что эти ковид-паспорта в Европе не признают. Г-н Качанов пообещал, что по окончанию тестирования сертификаты будут автоматически обновлены, и в них добавят данные загранпаспортов.
Между тем, в московском аэропорту «Домодедово» еще в конце марта появилась услуга выдачи путешественникам ковид-сертификатов на английском языке. За тысячу рублей сотрудники медико-санитарной части аэропорта выдают привитым от коронавируса гражданам с русскоязычным сертификатом на руках английские версии документа.