Руководителей и сотрудников клуба «Ахмат» в Амурской области арестовали за вымогательство
В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали лидера чеченского землячества и руководителя спортивного клуба «Ахмат» Адама Магомадова
В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали лидера чеченского землячества и руководителя спортивного клуба «Ахмат» Адама Магомадова.
«Комсомольская правда» сообщает, что Адама Магомадова и его приятелей Ширвани Алдамова, Курбана Гаджимагомедова и Магомеда Камилова подозревают в вымогательстве 8 млн рублей у местного предпринимателя. Спортсмены обещали бизнесмену за эту сумму свое покровительство. Мужчина отказался, после чего несостоявшиеся покровители вывезли его в лес и стали угрожать.
Сотрудники клуба «Ахмат» были задержаны, а сейчас находятся под арестом. При задержании силовики изъяли у них травматическое оружие. Также сообщается, что в крови у Адама Магомадова были выявлены следы героина.
В начале апреля СМИ сообщили о визите силовиков в спортивный клуб «Ахмат» в Южно-Сахалинске. Спецназ нагрянул в клуб во время тренировки юных бойцов. По словам родителей, силовики уложили лицом в пол всех, включая детей. Самому младшему спортсмену было 9 лет.