Россия при самом большом «тюремном» бюджете в Европе тратит на содержание арестантов меньше всех
Россия тратит меньше всех на содержание заключенных при самом большом бюджете. Так, общий тюремный бюджет России составляет 4,1 млрд евро, а на одного арестанта тратится всего 2,8 евро в сутки
Россия остается одним из лидеров среди европейских стран по доле тюремного населения. Согласно докладу экспертов Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы, по данным на январь 2020 года в РФ насчитывалось 356 заключенных на каждые 100 тысяч жителей (в абсолютных цифрах 519 618 человек).
Доля заключенных больше чем в России только в Турции - 357 арестантов на 100 тысяч жителей.
Самая малая доля тюремно населения зафиксирована в Исландии (45 заключенных на 100 тысяч жителей), Финляндии (50 заключенных на 100 тысяч жителей), Нидерландах и Норвегии (59 заключенных на 100 тысяч жителей).
При этом, согласно докладу Лозаннского университета, число заключенных в России каждый год снижается. Например, в 2010 году в РФ насчитывалось 575 заключенных на 100 тысяч жителей, в то время как у нынешнего лидера рейтинга Турции насчитывалось 165 заключенных на 100 тысяч населения.
Эксперты подсчитали, что всего в европейских тюрьмах отбывают сроки 87 367 женщин, что составляет 5% от общего числа арестантов. В России доля женщин составляет 8% от общего тюремного населения страны или 42 тысячи человек. Таким образом, половина всех заключенных женщин Европы приходится на Россию.
Также в докладе говорится, что Россия тратит меньше всех на содержание заключенных при самом большом бюджете. Так, общий тюремный бюджет России составляет 4,1 млрд евро, а на одного арестанта тратится всего 2,8 евро в сутки. В Болгарии, например, содержание одного заключенного обходится в 5,7 евро в день, а в Азербайджане - в 9 евро.
Великобритания при бюджете в 3,9 млрд евро тратит на одного заключенного 136 евро в день, а Германия с бюджетом в 3,5 млрд евро тратит 149 евро на одного арестанта. Однако больше всего тратят на содержание одного заключенного республика Сан-Марино (1080 евро в день), княжество Монако (467 евро) и микрогосударство Лихтенштейн (352 евро).