Жительницу Забайкалья оштрафовали на 4 млн рублей за ввоз поддельных сумок Chanel из Китая
Краснокаменский горсуд Забайкальского края оштрафовал на 4 млн рублей местную жительницу, которая попыталась ввезти в Россию из Китая 17 поддельных сумок с логотипом Chanel
Краснокаменский горсуд Забайкальского края оштрафовал на 4 млн рублей местную жительницу, которая попыталась ввезти в Россию из Китая 17 поддельных сумок с логотипом Chanel.
Дело против жительницы Забайкалья возбудили на основании заявления представителя модного дома Chanel. Он потребовал возместить ущерб от незаконного использования товарного знака. На китайских сумках-подделках помимо логотипа Chanel были ярлыки и бумажные этикетки с товарным знаком французского модного дома, сообщает «Тайга.Инфо».
Заявитель указал, что стоимость одной такой сумки-оригинала составляет 3,5 тысячи евро. Общий ущерб он оценил в 4 млн рублей.
Забайкальский суд удовлетворил требования Chanel и добавил к компенсации расходы по оплате госпошлины. Общий размер штрафа предпринимательнице составил 4,098 млн рублей.