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Общество
4 млрд оттенков коррупции
08 апреля 2021, 11:54

Жительницу Забайкалья оштрафовали на 4 млн рублей за ввоз поддельных сумок Chanel из Китая

Краснокаменский горсуд Забайкальского края оштрафовал на 4 млн рублей местную жительницу, которая попыталась ввезти в Россию из Китая 17 поддельных сумок с логотипом Chanel

Жительницу Забайкалья оштрафовали на 4 млн рублей за ввоз поддельных сумок Chanel из Китая
Фото: multibags.ru

Краснокаменский горсуд Забайкальского края оштрафовал на 4 млн рублей местную жительницу, которая попыталась ввезти в Россию из Китая 17 поддельных сумок с логотипом Chanel.

Дело против жительницы Забайкалья возбудили на основании заявления представителя модного дома Chanel. Он потребовал возместить ущерб от незаконного использования товарного знака. На китайских сумках-подделках помимо логотипа Chanel были ярлыки и бумажные этикетки с товарным знаком французского модного дома, сообщает «Тайга.Инфо».

Заявитель указал, что стоимость одной такой сумки-оригинала составляет 3,5 тысячи евро. Общий ущерб он оценил в 4 млн рублей.

Забайкальский суд удовлетворил требования Chanel и добавил к компенсации расходы по оплате госпошлины. Общий размер штрафа предпринимательнице составил 4,098 млн рублей.

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