Проживающим за границей россиянам предложили вакцина-туры на родину за 1500 евро
Представитель Cosmos Hotel Group (принадлежит АФК «Система» Виктора Вексельберга), в которую входит Cosmos Travel, рассказал, что теперь проживающим за границей россиянам доступны короткие туры на родину, в ходе которых они могут сделать прививку от COVID-19
Сайт для бронирования туров Cosmos Travel запустил пакетные предложения по вакцинации от коронавируса для россиян, которые проживаю за границей.
Представитель Cosmos Hotel Group (принадлежит АФК «Система» Виктора Вексельберга), в которую входит Cosmos Travel, рассказал, что теперь проживающим за границей россиянам доступны короткие туры на родину, в ходе которых они могут сделать прививку от COVID-19.
В путевку входят транспорт, проживание и сопровождение на прививку. Перелет до Москвы оплачивается отдельно.
Партнером Cosmos Travel по организации «вакцина-туров» выступает сеть платных клиник «Медси». Однако привиться путешественники могут и в бесплатных поликлиниках.
Первый тур-пакет стоимостью 1500 евро (около 136 000 рублей) включает пребывание в любом городе России в течение 21 дня и вакцинацию двумя компонентами препарата против коронавируса. Второй тур-пакет стоимостью 700 евро (около 63 000 рублей) включает две отдельные поездки в Россию сроком на три дня каждая с вакцинацией двумя компонентами препарата, сообщают «Ведомости».