Покровская колония после объявления Навальным голодовки разместила заказ на 1200 цыплят-бройлеров
Политик Алексей Навальный, который держит голодовку в покровской ИК-2 в знак протеста против недопуска к нему врачей, пожаловался на провокации со стороны сотрудников администрации
Политик Алексей Навальный, который держит голодовку в покровской ИК-2 в знак протеста против недопуска к нему врачей, пожаловался на провокации со стороны сотрудников администрации. Оппозиционеру перед обыском подбрасывают конфеты, а на кухне в его отряде разрешили жарить курицу, что раньше было категорически запрещено.
«Открытые медиа» нашли доказательства слов Алексея Навального. На портале госзакупок обнаружился тендер от покровской колонии за поставку 1200 тушек цыплят-бройлеов. Заявка на покупку курицы была опубликована через несколько дней после того как политик объявил голодовку.
Последний раз эта колония закупала курицу в марте 2019 года. Юрист исправительного учреждения, ответственная за размещение закупки, отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, связана ли внезапная закупка курицы с голодовкой Навального.
Накануне политик пожаловался, что после объявления им голодовки на кухне в его отряде стали жарить курицу, хотя раньше птица была «под тотальным запретом». Курицу нельзя было ни купить, ни в передаче получить. Однако теперь на кухню привезли плитку и разрешили заключенным готовить.