Власти США готовят новые санкции против России из-за кибератак и преследования Навального
Белый дом намерен ввести персональные санкции против лиц из окружения президента Владимира Путина, а также выслать из страны всех сотрудников разведки, которые работают под прикрытием дипломатической миссии
Администрация президента США Джо Байдена закончила анализ «российских злодеяний» и в связи с этим готовится принять новые санкции против Москвы.
Агентство Bloomberg сообщает, что Белый дом намерен ввести персональные санкции против лиц из окружения президента Владимира Путина, а также выслать из страны всех сотрудников разведки, которые работают под прикрытием дипломатической миссии.
В списке «злодеяний» России указаны вмешательство в выборы в США, масштабная кибератака, отравление Алексея Навального ядом «Новичок» и его последующий арест.
Санкции планируется ввести «против людей, близких к президенту Владимиру Путину» и «агентств, связанных с вмешательством в выборы».
Напомним, что в последний раз власти США и Евросоюза вводили антироссийские санкции в начале марта текущего года. Под визовые и финансовые ограничения попали генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Эти санкции были введены из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, причастным к которому Запад считает российские спецслужбы.