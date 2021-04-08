08 апреля 2021, 10:53
В Комсомольске-на-Амуре при строительстве дамбы похитили 158 млн рублей
Прокуратура Хабаровского края выявила хищение 158 млн рублей, которые были выделены из бюджета на первый этап строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре
Фото: ok.ru
Прокуратура Хабаровского края выявила хищение 158 млн рублей, которые были выделены из бюджета на первый этап строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре.
В прокуратуре сообщили, что служба заказчика Минстроя Хабаровского края заключила с «Уральской энергетической строительной компанией» госконтракт стоимостью в 9 млрд рублей на строительство дамбы. За первый этап работ министерство перечислило подрядчику 158 млн рублей, однако работы выполнены не были.
С целью скрыть пропажу бюджетных денег в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по госконтракту.
На основании итогов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».