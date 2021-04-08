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Общество
Как сделать миллионы на ЖКХ
08 апреля 2021, 10:53

В Комсомольске-на-Амуре при строительстве дамбы похитили 158 млн рублей

Прокуратура Хабаровского края выявила хищение 158 млн рублей, которые были выделены из бюджета на первый этап строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре при строительстве дамбы похитили 158 млн рублей
Фото: ok.ru

Прокуратура Хабаровского края выявила хищение 158 млн рублей, которые были выделены из бюджета на первый этап строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

В прокуратуре сообщили, что служба заказчика Минстроя Хабаровского края заключила с «Уральской энергетической строительной компанией» госконтракт стоимостью в 9 млрд рублей на строительство дамбы. За первый этап работ министерство перечислило подрядчику 158 млн рублей, однако работы выполнены не были.

С целью скрыть пропажу бюджетных денег в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах по госконтракту.

На основании итогов прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

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