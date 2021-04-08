Эрмитаж получил официальную жалобу из госорганов на обнаженные скульптуры
Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что россияне часто жалуются на музей и иногда «очень агрессивно». Особые споры у граждан вызывают обнаженные скульптуры
Государственный музей Эрмитаж получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей
Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал РИА Новости, что россияне часто жалуются на музей и иногда «очень агрессивно». Особые споры у граждан вызывают обнаженные скульптуры.
словам г-на Пиотровского, раньше он смеялся над предложениями собрать все скульптуры в одной музейной комнате и пускать туда только совершеннолетних посетителей, но сейчас поступила официальная жалоба на «обнаженку» из государственных органов.
Напомним, что в 2016 году в Эрмитаже разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице в рамках выставки «Микеланджело. Сотворение мира». Тогда местные жители жаловались властям на «голую» скульптуру и даже предлагали ее одеть.