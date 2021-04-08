Российские власти решили повысить тарифы на электроэнергию для населения
Так, власти предлагают перейти на «экономически обоснованные тарифы» для физических лиц. До сих пор государство старалось сдерживать рост тарифов для населения во избежание роста социальной напряженности
Российские власти планируют увеличить тариф на оплату электроэнергии для населения. Об этом говорится в протоколе заседания Госсовета от 19 февраля 2021 года.
Так, власти предлагают перейти на «экономически обоснованные тарифы» для физических лиц. До сих пор государство старалось сдерживать рост тарифов для населения во избежание роста социальной напряженности, а поставщики ресурсов покрывали издержки за счет повышения тарифов для бизнеса.
В Госсовете отметили, что недоимки отрасли составляют на сегодняшний день 239 млрд рублей, поэтому в сложившихся условиях «крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения». Насколько повысится тариф для граждан, пока не сообщается.
В связи с повышением тарифа на электричество власти обещают разработать меры адресной помощи малоимущим гражданам и ввести для них льготы, сообщают «Известия».
Отметим, что крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране является компания «Россети» с государственным участием.