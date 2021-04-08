Силовики провели обыски у администратора телеграм-бота «Глаз бога»
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у администратора телеграм-бота «Глаз бога», который занимается сбором персональных данных. Ранее Роскомнадзор просил администрацию мессенджера Telegram заблокировать этот канал
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у администратора телеграм-бота «Глаз бога», который занимается сбором персональных данных. Ранее Роскомнадзор просил администрацию мессенджера Telegram заблокировать этот канал.
Адвокат проекта «Сетевые Свободы» Федор Сирош сообщил изданию Baza, что после обыска администратора телеграм-бота увезли в неизвестном направлении. Кроме того, проводившие обыск сотрудники не показали удостоверений, а самого адвоката не пустили в квартиру администратора.
Напомним, что месяц назад РКН направил Telegram требование удалить бот «Глаз бога» и другие боты-сборщики данных за нарушение законодательства о персональных данных. Телеграмм-бот также был отключен от всех систем платежей (администраторы предоставляли персональные данные за деньги).
Администраторы «Глаза бога» в телеграм-канале сообщали, что учли требования законодательства и внесли поправки в работу системы. Кроме того, они отметили, что работали законно, так как искали сведения о том или ином человеке в открытых базах данных.