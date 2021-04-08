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08 апреля 2021, 04:11

«Самого богатого министра» во главе Минпромторга может заменить сын Михаила Фрадкова

Новым главой Министерства промышленности и торговли вместо Дениса Мантурова и по совместительству самого богатого члена российского правительства может стать сын бывшего премьера Михаила Фрадкова

«Самого богатого министра» во главе Минпромторга может заменить сын Михаила Фрадкова
Фото: Яндекс.Дзен

Новым главой Министерства промышленности и торговли вместо Дениса Мантурова и по совместительству самого богатого члена российского правительства может стать сын бывшего премьера Михаила Фрадкова. Сейчас Петр Фрадков занимает должность председателя Промсвязьбанка, которым ранее владели беглые банкиры братья Ананьевы.

Телеграмм-каналы сообщают, что именно с возможной отставкой Дениса Мантурова связан недавний скандал в его министерстве. В конце марта сотрудники ФСБ и задержали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности ведомства.

Телеграм-канал «Как-то вот так» сообщает, что для Дениса Мантурова это громкий сигнал того, что ФСБ пристально наблюдает за «самым богатым министром», хотя он и пользуется поддержкой главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

В свою очередь Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что первоначально Дениса Мантурова планировалось заменить губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным (креатура главы Минпромторга), но против него сыграл скандал в местном «Водоканале». Гендиректор бюджетного предприятия и его заместители обвиняются в создании преступного сообщества, получении взятки и покушении на мошенничество.

Отметим, что у второго кандидата на должность главы Минпромторга Петра Фрадкова таких проблем нет, поэтому его шансы попасть в правительство намного выше.

Напомним, что Денис Мантуров по итогам декларационных кампаний становится одним их самых богатых министров наряду с Юрием Трутневым. Например, в 2019 году его заработок составил 586 млн рублей. Сам чиновник уверяет, что основным источником его доходов является размещение на депозитах средств, заработанных им еще до прихода на государственную службу.

Российские СМИ связывают с семьей министра винодельческое хозяйство «Мантра» в Краснодарском крае (его партнер по этому бизнесу – сын Сергея Чемезова Станислав), пансионат «Приморье», гольф-клуб «Пирогово» и компанию «Жемчужина» (застройщик комплекса элитных апартаментов и таунхаусов Fellini).

Будучи одним из самых богатых российских чиновников, Мантуров, по данным «Трансперенси Интернешнл» (организация включена в реестр инагентов), предпочитает летать в командировки на частных самолетах и останавливаться в очень дорогих гостиницах, правда за счет бюджета. Например, во время командировки в Шанхай министр проживал в номере президент-класса стоимостью 1,388 млн рублей в сутки. В ответ на претензии борцов с коррупцией по поводу превышения предельных норм расходов бюджета на командировки заявил, что траты ведомства на служебные поездки сотрудников соответствуют установленным нормативам.

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