Тольяттинский химзавод возобновил работу после банкротства, инициированного «Уралхимом»
Арбитражный управляющий химического завода «ТОМЕТ» (Тольятти) объявил о запуске агрегата по производству метанола, который полгода назад был выведен из строя. Новой команде управленцев понадобилось более 6 месяцев
Арбитражный управляющий химического завода «ТОМЕТ» (Тольятти) объявил о запуске агрегата по производству метанола, который полгода назад был выведен из строя. Новой команде управленцев понадобилось более 6 месяцев, чтобы некогда успешное предприятие и крупный налогоплательщик Самарской области смог возобновить работу.
Работа на стабильном и успешном «ТОМЕТе» была приостановлена после начала процедуры принудительного банкротства предприятия и назначения одного из худших в России конкурсных управляющих, сообщает издание Infox.ru.
Это произошло в том числе и из-за того, что тольяттинский химзавод был втянут компанией «Уралхим» Дмитрия Мазепина в корпоративный конфликт с «Тольяттиазотом». Так, «Уралхим» инициировал процедуру банкротства «ТОМЕТа», взыскав с него в свою пользу более 10 млрд рублей, хотя на тот момент у завода не было непогашенных обязательств перед холдингом г-на Мазепина. Претензии «Уралхима» были связаны с «Тольяттиазотом», борьбу за который компания ведет уже больше 10 лет.
В октябре прошлого года «Уралхим» с помощью судебных приставов заблокировал счета «ТОМЕТа», что привело к остановке деятельности успешного предприятия, которое выпускало пятую часть всего метанола в России. После введения процедуры наблюдения в рамках банкротства на двух метанольных агрегатах произошли аварии. Первый агрегат отремонтировали вполне оперативно, а вот на запуск второго ушло более 6 месяцев.
На заводе говорят, что работа простаивала больше полугода из-за конкурсного управляющего Анатолия Селищева (кстати, ставленника «Уралхима»), который долгое время не мог организовать работу квалифицированных специалистов.
Анатолий Селищев в рейтинге арбитражных управляющих Федеральной налоговой службы РФ занимает 4595-е место из 4632 возможных, а его суммарный балл эффективности работы составляет всего 1,30 из 2100 возможных. Ни одна из процедур банкротства, которые он проводил, не закончилась оздоровлением компании-должника и удовлетворением требований кредиторов.
Впрочем, «Уралхим» выбрал именно этого конкурсного управляющего не ради оздоровления завода-банкрота, а за то, что он обеспечивал компании полное отсутствие других кредиторов. Доказательством этого может служить тот факт, что ни один из сторонних кредиторов так и не смог включить свои требования в реестр, а судебные заседания по этому вопросу неоднократно откладывались. Зато на «собрании кредиторов» «Уралхим» как единственный кредитор, включенный в реестр, одобрил повышение гонорара конкурсному управляющему с 30 до 350 тысяч рублей.