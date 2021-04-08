В Великобритании 19 человек скончались после прививки вакциной AstraZeneca
В Великобритании 19 человек скончались после вакцинации препаратов против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Такие данные приводит Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA)
В Великобритании 19 человек скончались после вакцинации препаратов против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Такие данные приводит Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).
Глава MHRA Джун Рейн не рекомендовала медикам вакцинировать препаратом AstraZeneca (сейчас Vaxzevria) лиц младше 30 лет из-за риска возникновения побочных эффектов.
Джун Рейн сообщила, что из 20 миллионов человек, которые привились первым компонентом вакцины AstraZeneca, у 79 человек было выявлено редкое образование тромбов. Из этих 79 человек 19 скончались, а трое умерших были младше 30 лет.
Напомним, что ранее несколько стран Европы приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca из-за риска образования тромбов после прививки. Производитель вакцины заявил, что этот препарат абсолютно безопасен для людей.