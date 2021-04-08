08 апреля 2021, 02:09
Правительство засекретило банковскую информацию о попавших под западные санкции компаниях
Отныне банки, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ могут не предоставлять в бюро кредитных историй данные о своих клиентах и их долгах, находящихся под западными санкциям
Фото: pravda-nn.ru
Российское правительство засекретило банковскую информацию о компаниях, которые вошли в санкционные списки США и Евросоюза.
Отныне банки, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ могут не предоставлять в бюро кредитных историй данные о своих клиентах и их долгах, находящихся под западными санкциям.
Фигуранты санкционных списков должны подать в банки и другие источники формирования кредитной истории соответствующие заявления и предоставить доказательства того, что они действительно находятся под ограничениями.