Специалисты выявили у каждого третьего переболевшего COVID-19 нервные и психические расстройства
Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты примерно через полгода после полного излечения начинают жаловаться на нервное или психическое расстройство. С такой проблемой сталкивается каждый третий ковидный пациент
Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты примерно через полгода после полного излечения начинают жаловаться на нервное или психическое расстройство. С такой проблемой сталкивается каждый третий ковидный пациент.
Журнал Lancet Psychiatry сообщает, что согласно проведенному исследованию, в котором приняли участие 236 тысяч человек, нарушения мозговой деятельности чаще возникали у переболевших COVID-19, чем у тех, кто болел гриппом или другими респираторными заболеваниями. Различные расстройства специалисты выявили у 33,62% участников исследования. Из них 12,84% испытуемым такие диагнозы ставились впервые в их жизни.
У 17% переболевших коронавирусом медики выявили тревожное расстройство, у 14% - аффективное расстройство, у 6,5% - расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ, а у 5% - бессонницу.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова сообщила, что почти 99% россиян, которые ранее переболели коронавирусом, спустя некоторое время после выздоровления приходили к врачам с жалобами на неврологические нарушения, тревогу и депрессивные расстройства.