Депутата парламента Нижегородской области обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков
Депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Владислава Сивого, который также является фактическим главой компании «Автоинвест», задержали по делу о мошенничестве с деньгами участников долевого строительства
Депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Владислава Сивого, который также является фактическим главой компании «Автоинвест», задержали по делу о мошенничестве с деньгами участников долевого строительства.
По данному делу силовики также задержали генерального директора ООО «Автоинвест», сообщает Znak.com.
Согласно материалам следствия, с начала 2017 года руководство «Автоинвеста», «создав видимость эффективного строительства жилого дома» на улице Комбрига Патоличева в Дзержинске, заключали с гражданами и юрлицами договора долевого участия. В СКР считают, что компания вообще не собиралась достраивать этот дом, но дольщиков уверяла в обратном.
Подозреваемые таким образом похитили около 40 млн рублей у соинвесторов жилья.
Владислав Сивый в нижегородском Заксе курировал «профильный» для него комитет по вопросам градостроительной деятельности.