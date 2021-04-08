Системная оппозиция пожаловалась на трудности с размещением рекламы в Петербурге
В Санкт-Петербурге у представителей системной оппозиции возникли трудности в размещении агитационных материалов. Местные операторы рекламы либо отказывают в размещении, либо сильно завышают цену
В Санкт-Петербурге у представителей системной оппозиции возникли трудности в размещении агитационных материалов. Местные операторы рекламы либо отказывают в размещении, либо сильно завышают цену. С такими проблемами столкнулись КПРФ, «Партия роста» и «Справедливая Россия - за правду».
Первый секретарь горкома КПРФ Роман Коненко рассказал «Ведомостям», что в Петербурге с ними отказались работать три из четырех рекламных операторов. Последний согласился на размещение, но рассчитал рекламу по самым высоким расценкам.
«Партия Роста» обращалась в агентство ICU-Agency, но его сотрудники заявили, что макет не согласовали в городском центре размещения рекламы. Чиновники заявили, что кандидатов в депутаты можно рекламировать только во время предвыборной кампании, а она еще не была официально объявлена. При этом закон позволяет размещать политическую рекламу и до старта предвыборной кампании.
В Смольном заявили, что они не имеют никакого отношения к цензуре в сфере наружной рекламы. Однако на сложности с размещением жалуются только предстаитиели оппозиции. В «Единой России», напротив, сообщили, что им удалось договориться с операторами рекламы о покупке площадей.