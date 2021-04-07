Сын главы Минфина открыл бизнес по торговле стельками, а папа-министр освободил товар от НДС
Министр финансов Антон Силуанов снова попал в поле зрения журналистов из-за своих близких людей. На прошлой неделе вышло расследование об активах сожительницы высокопоставленного чиновника, а теперь СМИ обсуждают бизнес его сына
Министр финансов Антон Силуанов снова попал в поле зрения журналистов из-за своих близких людей. На прошлой неделе вышло расследование об активах сожительницы высокопоставленного чиновника, а теперь СМИ обсуждают бизнес его сына.
Издание The Insider сообщает, что 22-летний сын главы Минфина Глеб Силуанов в ноябре зарегистрировал фирму «Русмед», которая занимается продажей ортопедических стелек. При этом уже в декабре министр принял решение о включении этого товара в льготный перечень медицинских товаров, продажа которых не облагается НДС.
Партнером по стелечному бизнесу Глеба Силуанова является Иннокентий Подобед, с которым они вместе учились в Высшей школе экономики. Его отец -бизнесмен Владислав Подобед – владеет компанией по производству ортопедических стелек «ДокторОрто».
В недавнем интервью Антон Силуанов заявил, что родители должны жить ради своих детей и инвестировать в их образование. Тут, конечно, у министра слова с делом не расходятся. Силуанов-младший едва успел основать свой бизнес, как сразу же получил от папы льготы.
Напомним, ранее The Insider сообщил об активах сожительницы главы Минфина Ольги Хромченко. Она владеет долями сразу в нескольких компаниях, получающих государственное финансирование, за которое как раз отвечает Антон Силуанов. Фирмы Хромченко строят платные дороги в Московской области, участвуют в возведении порта в Сахалинской области и производят целлюлозу, попутно получая субсидии из государственной казны. Сама девушка заявила журналистам, что глава Минфина к ее бизнесу якобы не имеет никакого отношения.