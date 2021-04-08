ЦИК потратит 8,2 млн рублей на создание комплекса автоматизированной проверки подписей кандидатов
Центризбирком РФ выделил 8,2 млн рублей на создание программно-аппаратного комплекса, который в автоматическом режиме может проверять подписные листы кандидатов в депутаты
Центризбирком РФ выделил 8,2 млн рублей на создание программно-аппаратного комплекса, который в автоматическом режиме может проверять подписные листы кандидатов в депутаты. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок Федеральным Центром Информатизации при ЦИК (ФЦИ).
Избирком рассчитывает получить программу для проверки достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатов в июне текущего года.
Согласно тендерной документации, оснащенный искусственным интеллектом комплекс должен работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перебоев. Комплекс должен обеспечить автоматический контроль вводимой в базу данных информации на соответствие формальным показателям, сканирование и обработку протоколов, выборочно проводить проверку подписных листов, сообщают «Открытые медиа».
Ранее член ЦИК Антон Лопатин рассказывал, что комплекс во время проверки подписей должен будет автоматически сверять данные в подписном листе с электронным регистром избирателей. При обнаружении отличий дополнительную проверку уже будет проводить эксперт.
Сейчас в России процедура проверки подписей является основным инструментом для властей по отсеву независимых кандидатов. В этой связи представители оппозиции отметили, что вряд ли искусственный интеллект будет работать хуже «экспертов», которые массово и незаконно бракуют подписи, собранные независимыми кандидатами.