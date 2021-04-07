Адвокат сообщила об обнаружении у Алексея Навального двух грыж и протрузии
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила новую информацию о состоянии здоровья политика. В эфире «Дождя» она рассказала, что МРТ показало у оппозиционера две грыжи, из-за которых он испытывает боли в спине и ноге, а также стал терять чувствительность рук
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила новую информацию о состоянии здоровья политика. В эфире «Дождя» она рассказала, что МРТ показало у оппозиционера две грыжи, из-за которых он испытывает боли в спине и ноге, а также стал терять чувствительность рук.
Защитники Навального отправили адвокатский запрос врачу-неврологу и объяснили ему диагноз политика - две грыжи и протрузия. Врач выдал заключение, согласно которому назначенное Навальному в тюрьме лечение окажется неэффективным и может привести к ухудшению его состояния.
Фельдшер покровской колонии, где сидит Навальный, считает, что политик должен принимать диклофенак и никотиновую кислоту. «Нетюремные» врачи на это заявили, что такое лечение не назначают «уже 30 лет». Одновременно с этим сотрудники колонии отказываются допускать к оппозиционеру врачей высокой категории, потому что «как потом им спорить с московскими профессорами».
Напомним, что при наличии проблем со здоровьем Алексей Навальный продолжает держать голодовку, объявленную в знак протеста против недопуска к нему врачей.