Дети помощника главы администрации президента России стали владельцами квартир в элитном клубном доме
Сын и дочь помощника главы администрации президента России Кирилла Молодцова оказались владельцами элитной недвижимости. Елизавета и Игорь Молодцовы в прошлом году обзавелись квартирами в элитном жилом комплексе «Малая Ордынка 19»
Сын и дочь помощника главы администрации президента России Кирилла Молодцова оказались владельцами элитной недвижимости. Елизавета и Игорь Молодцовы в прошлом году обзавелись квартирами в элитном жилом комплексе «Малая Ордынка 19».
The Insider отмечает, что речь идет о клубном доме премиум-класса в центре Москвы, квадратный метр в котором стоит от миллиона рублей. При этом общая площадь двух квартир детей кремлевского чиновника составляет 161 кв.м.
Игорь Молодцов оформил квартиру в элитном ЖК сразу после того, как отпраздновал свое 18-летие. Это означает, что его папе не придется декларировать дорогостоящую недвижимость сына.
На какие деньги были куплены две элитные квартиры, неизвестно. Сын Кирилла Молодцова доходов ранее не имел, а его дочь Елизавета в 2019 году заработала 558 тысяч рублей. Официально она работает в компании своей матери «Танк-Ярд».
До перехода на работу в администрацию президента Кирилл Молодцов был заместителем главы Минэнерго. Последний его задекларированный доход составил 12 млн рублей в год.