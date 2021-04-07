Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола
На сайте Кремля отмечается, что соответствующее решение было принято на основании заявления об уходе самого г-на Кара-оола. Исполняющим обязанности главы региона президент назначил бывшего мэра Кызыла Владислава Ховалыгу
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с занимаемой должности руководителя республики Тува Шолбана Кара-оола.
На сайте Кремля отмечается, что соответствующее решение было принято на основании заявления об уходе самого г-на Кара-оола.
Исполняющим обязанности главы региона президент назначил бывшего мэра Кызыла Владислава Ховалыгу.
Согласно последнему рейтингу политической устойчивости губернаторов, составленному экспертами холдинга «Минченко консалтинг», Шолбан Кара-оол попал в «красную зону». Шансы на его увольнение политологи оценили как очень высокие. Вместе с главой Тувы в «зону на вылет» попали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Напомним, что примерно месяц назад глава Тувы пригрозил разбирательством журналистам издания Znak.com из-за репортажа под названием «Распад государства в российской столице убийств». Губернатор особенно возмутился тем, что тувинцев назвали «народом, который беспробудно пьет и режет друг друга», и в ответ назвал журналистов «писаками». Редакция издания на это отметила, что судебные разбирательства со СМИ из-за правдивых репортажей не сделает жизнь жителей региона лучше.