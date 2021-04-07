07 апреля 2021, 17:05
В Турции истребитель во время тренировочного полета упал на город Конья
По предварительным данным, самолет упал на пустыре недалеко от жилых домов. Летчик погиб. Возможно, пилот пытался увести воздушное судно от домов и не успел катапультироваться
Фото: iz.ru
В Турции истребитель NF-5 Воздушных сил страны потерял управление и упал на город Конья. Самолет рухнул в центральном районе города Каратай.
Информагентства сообщают, что истребитель NF-5 входил в пилотажную группу «Турецкие звезды», а катастрофа произошла во время тренировочного полета.
По предварительным данным, самолет упал на пустыре недалеко от жилых домов. Летчик погиб. Возможно, пилот пытался увести воздушное судно от домов и не успел катапультироваться.
Причины авиакатастрофы в настоящее время выясняются.