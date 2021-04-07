В Москве кандидаты в депутаты от «Единой России» ведут агитацию под видом оппозиционеров
Беспартийные кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» ведут агитационную кампанию в одномандатных округах Москвы под лозунгами оппозиции. Судя по всему, партия власти рассчитывает на то, что избиратель запутается и проголосует за провластного кандидата
Беспартийные кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» ведут агитационную кампанию в одномандатных округах Москвы под лозунгами оппозиции. Судя по всему, партия власти рассчитывает на то, что избиратель запутается и проголосует за провластного кандидата вместо независимого.
«Открытые медиа» изучили агитматериалы кандидатов в депутаты, баллотирующихся по одномандатным округам и раскручивающихся с помощью районных управ, и заметили, что их риторика отличается от традиционной для «Единой России» и очень напоминает выступления оппозиционеров.
Например, ведущий телепрограмм о животных Тимофей Баженов, который может выдвинуться по итогам праймериз «Единой России» в Бабушкинском избирательном округе Москвы, использует лозунг «перелопатим власть». Потенциальный депутат обещает избирателям изменить механизмы взаимодействия власти «с нами, с жителями, с экспертами», и сделать так, чтобы власти «к нам» прислушивались. При этом еще в феврале в окружной газете Северо-Востока Москвы, контролируемой мэрией, вышли сразу три статьи о Тимофее Баженове.
Бороться за депутатский мандат в Бабушкинском округе Тимофею Баженову, если он официально станет кандидатом, придется с коммунистом Валерием Рашкиным и главой фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максимом Кругловым. Сам округ считается «оппозиционным» и «протестным». Например, на выборах в Мосгордуму из шести мандатов провластные кандидаты получили только два.
Гендиректор сети социальных аптек «Столички» и участник президентского конкурса «Лидеры России. Политика» Евгений Нифантьев выдвигается в Орехово-Борисовском избирательном округ. На выборы он идет под лозунгом «Считаю справедливым отказаться от депутатской зарплаты!», который должен привлечь протестного избирателя.
Ведущий пропагандистского ток-шоу «60 минут» Евгений Попов выдвигается в Кунцевском избирательно округе с лозунгом «По уму. По закону. По совести!», который напоминает старый лозунг «Справедливой России» году «Справедливо - значит по совести». Пропагандист среди прочего обещает бороться с бедностью в стране, уровень которой оппозиционеры часто ставят в вину властям.
Другой участник президентского конкурса «Лидер России. Политика» и глава Совета матерей России Татьяна Буцкая, которая баллотируется в Перовском избирательном округе, призывает избирателей «взять свое у государства». Сама г-жа Буцкая известна предложением ввести налог на бездетность.
Политолог Константин Калачев в беседе с «ОМ» подтвердил, что с учетом роста протестных настроений и низкого рейтинга «Единой России» текущая избирательная кампания кандидатов от партии власти основана на сокрытии своей связи с властями, а также использования оппозиционных лозунгов.
Напомним, ранее сообщалось, что «Единая Россия» в ходе выборной кампании в Госдуму намерена сосредоточиться на борьбе с проектом Алексея Навального «Умное голосование», который оказался вполне эффективным. «Медуза» со ссылкой на стратегию московского отделения партии власти сообщала, что партия власти будет создавать обманные сайты и ботов «Умный голос» в расчете не невнимательных избирателей. Сторонники Навального в ответ заявили, что «Единая Россия» уже настолько потеряла доверие россиян, но на этих выборах решила сделать ставку на жульничество, чтобы избиратель запутался и хотя бы «случайно» проголосовал за кандидата от власти.