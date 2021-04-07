Власти США выплатят гражданам по 9 тысяч долларов на похороны скончавшихся от COVID-19 родственников
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новых мерах поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. Власти будут выдавать гражданам деньги на проведение похорон родственников, болевших COVID-19
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новых мерах поддержки населения в связи с пандемией коронавируса. Власти будут выдавать гражданам деньги на проведение похорон родственников, болевших COVID-19.
Как сообщает The Washington Post, с 12 апреля граждане США смогут получить финансовую поддержку в размере до 9 тысяч долларов на организацию похорон умерших от коронавирусной инфекции. Под государственную программу попадут все американцы, независимо от их уровня доходов. При этом они будут должны предъявить документы, подтверждающие смерть родственника от коронавируса, а также свидетельствующие о том, что ранее они не получали аналогичных пособий по другой программе.
По данным на 7 апреля, в США от коронавируса и вызванных им осложнений скончались более 557 тысяч человек.
Ранее администрация Джо Байдена сообщила о выплате американцам по 1400 долларов в качестве поддержки во время пандемии. Власти планируют выделить 400 млн долларов на прямые выплаты американцам, что должно повысить покупательскую способность и оживить экономику.