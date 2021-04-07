В Чечне трагически погиб экс-мэр Аргуна «не из команды Кадырова». Его машина сорвалась в пропасть со скалы
В Чеченской республике в погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. По предварительным данным, экс-чиновник скончался в результате падения его автомобиля со скалы в обрыв
В Чеченской республике в погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. По предварительным данным, экс-чиновник скончался в результате падения его автомобиля со скалы в обрыв.
Telegram-канал Baza сообщает, что в ДТП произошло рано утром 6 апреля. Машина, в которой находился Ибрагим Темирбаев, потеряла управление и сорвалась с обрыва на трассе между Шатоем и Грозным. Бывший чиновник от полученных травм скончался.
Погибший был единственным мэром в Чечне, который не входил в команду главы республики Рамзана Кадырова. Отношения между чиновниками испортились еще в 2006 году. В Чечне говорили, что Кадыров невзлюбил Темирбаева за то, что тот оказывал поддержку бывшему президенту республики Алу Алханову.
Ибрагим Темирбаев занимал пост мэра Аргуна с 2004 по 2019 гг. По данным «Новой газеты», после отставки бывший мэр провел 1,5 года в колонии-поселении в Аргуме, куда он был помещен неофициально. В колонию его отправили после того, как руководству Чечни стало известно, что Темирбаев критиковал Кадырова в телефонном разговоре с некими высокопоставленными людьми из Москвы.