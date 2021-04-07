Европейцы проверят испытания вакцины «Спутник V» на соблюдение этических стандартов
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит соблюдение этических и научных стандартов при проведении клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит соблюдение этических и научных стандартов при проведении клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной научным центром имени Гамалеи. Напомним, что «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19.
Издание The Financial Times сообщает, что российский препарат проверят на соответствие GCP - системе правил проведения исследований, которая гарантирует безопасность добровольцев и достоверность клинических испытаний.
Опасения EMA связаны с сообщениями в СМИ и социальных сетях о принуждении к участию в испытаниях «Спутника V» бюджетников и госслужащих из Москвы. Отметим, что столичные бюджетники действительно жаловались на принудительную вакцинацию в рамках клинических испытаний, хотя власти данную информацию опровергали.
По данным Reuters, во всех департаментах мэрии Москвы, в которых работают около 20 тысяч человек, были установлены квоты на участие в испытаниях вакцины.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (фонд выступал оператором создания вакцины «Спутник V») заявил «Открытым медиа», что на добровольцев не оказывали «никакого давления», а публикацию The Financial Times можно расценивать как попытку «подорвать процесс одобрения» вакцины в Европе.