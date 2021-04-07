Меню
Политика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
07 апреля 2021, 13:52

Экс-главу Циолковского Сергея Левицкого арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца бывшего главу города Циолковский, расположенного рядом с космодромом «Восточный». Сергея Левицкого, который ушел в отставку месяц назад, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Экс-главу Циолковского Сергея Левицкого арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Фото: twitter.com/ap_kitchen

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца бывшего главу города Циолковский, расположенного рядом с космодромом «Восточный». Сергея Левицкого, который ушел в отставку месяц назад, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году глава Циолковского, используя свои должностные полномочия, дал своим подчиненным указание подготовить документы для проведения тендера аукциона по строительству снежного городка под конкретную организацию. Эта фирма в итоге и получила государственный контракт.

Администрация города перечислила подрядчику 2,9 млн рублей, хотя фактическая стоимость работ была ниже. Ущерб следствие оценило в 1,8 млн рублей.

Перед арестом Сергей Левицкий разместил в своем Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его подозревают в коррупции, и рассказывает свою версию поступления на его личный счет денег, которые следствие считает взяткой.

Чиновник пояснил, что фирма его друга решила принять участие в аукционе по строительству снежного городка, а сам Левицкий когда-то выступил для него поручителем и предоставил в залог свою машину. Друг не смог выплатить кредит, в связи с чем банк добился ареста и продажи автомобиля мэр. Тогда приятель Левицкого написал расписку, пообещав выплачивать деньги частями, что он и делает до сих пор. Именно часть этого долга следствие сочло за взятку.

Сергей Левицкий также заверил, что его друг участвовал в тендере без нарушений законодательства. Чиновник считает, что дело против него «заказное».

В свою очередь телеграм-канал «Незыгарь» сообщает, что арест главы Циолковского может быть «первой ласточкой» перед возможной отставкой главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, о которой ранее уже сообщали некоторые СМИ. По данным канала, Рогозин лично согласовывал кандидатуру Левицкого на должность главы города.

В окружении главы «Роскосмоса», напротив, говорят, что кандидатура Сергея Левицкого была подобрана властями Амурской области. Это назначение с корпорацией никак не связано. Кроме того, сам г-н Рогозин якобы выражал недовольство работой главы Циолковского.

Материалы по теме
В ЯНАО бывшего директора департамента транспорта обвинили в получении взятки автомобилем BMW
Подмосковного чиновника задержали по делу ярославского депутата-единоросса
Сергей Фургал рассказал о связи уголовного дела против него с конфликтом в «Амурстали»
Сейчас на главной
Мандат любой ценой
выборы в Госдуму
Мандат любой ценой
Беспартийные кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России» ведут агитационную кампанию в одномандатных округах Москвы под лозунгами оппозиции. Судя по всему, партия власти рассчитывает на то, что избиратель запутается и проголосует за провластного кандидата
Европейцы проверят испытания вакцины «Спутник V» на соблюдение этики
вакцина от коронавируса
Европейцы проверят испытания вакцины «Спутник V» на соблюдение этики
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверит соблюдение этических и научных стандартов при проведении клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Декларация по законам Шариата
Рамзан Кадыров
Декларация по законам Шариата
Издание «Проект» опубликовало расследование о личной жизни бессменного главы Чечни Рамзана Кадырова, который оказался многоженцем, тратящим на обеспечение своей семьи огромное состояние
Zoom запретила продавать платную версию своей программы госорганам
Zoom Video Communications
Zoom запретила продавать платную версию своей программы госорганам
Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своего российского партнера авторизацию на продажу сервиса государственным учреждениям и компаниям с государственным участием
Олигарх из канализации
доходы чиновников
Олигарх из канализации
Гендиректор ОАО «Мосводоканал» (принадлежит Департаменту городского имущества Москвы) Александра Пономаренко и его предполагаемая гражданская жена Любовь Комиссаренко являются счастливыми обладателями недвижимости во Франции и Словакии
Бизнес
Научный руководитель Владимира Путина вошел в список долларовых миллиардеров
Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко, который также является научным руководителем Владимира Путина и главой его предвыборного штаба, попал в список долларовых миллиардеров
Минздрав Украины заявил о пределе медицинских мощностей из-за распространения COVID-19
коронавирус
Минздрав Украины заявил о пределе медицинских мощностей из-за распространения COVID-19
Глава ведомства Максим Степанов заявил, что на прошлой неделе на Украине был зарегистрирован абсолютный рекорд по количеству новых заражений коронавирусом
В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения
образование
В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения
Законопроект вносит поправки в федеральный закон «Об образовании», которые запрещают дистанционку в начальной и средней школе, но допускают удаленное обучение на основании заявлений родителей в письменной форме
Нет ветерана, нет оскорбления
ветераны
Нет ветерана, нет оскорбления
Власти Тамбовской области отказали семье ветерана Великой Отечественной войны в организации его похорон. Родственники пожилой женщины рассказали, что им не хватает денег на рытье могилы и транспортировку тела от дома до кладбища
Агент, заброшка, оружие, арест
колумбайн
Агент, заброшка, оружие, арест
«Агора» сообщила о росте уголовных дел в отношении подростков, которые якобы намеревались устроить бойню в школах. Это может быть связано с тем, что после массового убийства в керченском колледже ФСБ теперь должна регулярно отчитываться о своих успехах в борьбе с колумбайном
Не нужен нам берег турецкий, и CanSino нам не нужна
вакцина от коронавируса
Не нужен нам берег турецкий, и CanSino нам не нужна
Заявку на регистрацию вакцины от CanSino компания «Петровакс» миллиардера Владимира Потанина подала еще в ноябре 2020 года. В январе текущего года фирма заявила, что рассчитывает на регистрацию препарата уже в ближайшее время
Президент Белоруссии предложил закрыть посольства в некоторых странах из-за их ненужности
Глава государства заявил о том, что в некоторых странах «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», поэтому сохранять посольства в этих государствах необязательно, как и тратить на их содержание бюджетные деньги.
Спасибо за продвижение интересов граждан в карман не положишь
Совет Федерации
Спасибо за продвижение интересов граждан в карман не положишь
В Совете Федерации почти две трети сенаторов вместо выполнения своих прямых обязанностей в виде представления интересов регионов, от которых они были делегированы, занимаются лоббированием интересов различных групп
Но сдашь ты в аренду «коня» своего
Каршеринг
Но сдашь ты в аренду «коня» своего
Департамент транспорта Москвы анонсировал запуск платформы «Народный каршеринг», в рамках которого столичные автомобилисты смогут сдавать свои машины в аренду. Когда этот сервис начнет работать, в ведомстве не сообщили
Бытие определяет сознание
Алексей Островский
Бытие определяет сознание
Хозяйственное управление администрации Смоленской области приобрело в лизинг автомобиль Genesis стоимостью 11,2 млн рублей. Закупка дорогостоящего автомобиля была произведена для нужд руководства региона
Россиянам напомнили о новых правилах разведения огня на своих дачах
дача
Россиянам напомнили о новых правилах разведения огня на своих дачах
В связи с началом дачного сезона юристы напомнили россиянам о новых правилах разведения огня на участках. Напомним, что ранее власти ужесточили ответственность граждан за неосторожное обращение с огнем
Авторская колонка
Хищный ежик в тумане
В конце марта, как всегда неожиданно, я услышал: «Шестун, с вещами на выход!» Вот почему меня никогда не предупреждают с вечера, как всех остальных заключенных? Пришлось моей новой адвокатессе из Твери заново меня искать. Дочь Маша в МГИМО вышла на нее через знакомых, с характеристикой, вызывающей доверие
Шестун Александр
Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков в России
банковское мошенничество
Специалисты по кибербезопасности выявили 1529 лжебанков в России
Злоумышленники маскируются под настоящие банки и обманом заставляют клиентов реальных банков вводить логины и пароли от своих личных кабинетов или даже вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене