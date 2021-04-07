Экс-главу Циолковского Сергея Левицкого арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца бывшего главу города Циолковский, расположенного рядом с космодромом «Восточный». Сергея Левицкого, который ушел в отставку месяц назад, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Благовещенский городской суд арестовал на два месяца бывшего главу города Циолковский, расположенного рядом с космодромом «Восточный». Сергея Левицкого, который ушел в отставку месяц назад, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в 2018 году глава Циолковского, используя свои должностные полномочия, дал своим подчиненным указание подготовить документы для проведения тендера аукциона по строительству снежного городка под конкретную организацию. Эта фирма в итоге и получила государственный контракт.
Администрация города перечислила подрядчику 2,9 млн рублей, хотя фактическая стоимость работ была ниже. Ущерб следствие оценило в 1,8 млн рублей.
Перед арестом Сергей Левицкий разместил в своем Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его подозревают в коррупции, и рассказывает свою версию поступления на его личный счет денег, которые следствие считает взяткой.
Чиновник пояснил, что фирма его друга решила принять участие в аукционе по строительству снежного городка, а сам Левицкий когда-то выступил для него поручителем и предоставил в залог свою машину. Друг не смог выплатить кредит, в связи с чем банк добился ареста и продажи автомобиля мэр. Тогда приятель Левицкого написал расписку, пообещав выплачивать деньги частями, что он и делает до сих пор. Именно часть этого долга следствие сочло за взятку.
Сергей Левицкий также заверил, что его друг участвовал в тендере без нарушений законодательства. Чиновник считает, что дело против него «заказное».
В свою очередь телеграм-канал «Незыгарь» сообщает, что арест главы Циолковского может быть «первой ласточкой» перед возможной отставкой главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, о которой ранее уже сообщали некоторые СМИ. По данным канала, Рогозин лично согласовывал кандидатуру Левицкого на должность главы города.
В окружении главы «Роскосмоса», напротив, говорят, что кандидатура Сергея Левицкого была подобрана властями Амурской области. Это назначение с корпорацией никак не связано. Кроме того, сам г-н Рогозин якобы выражал недовольство работой главы Циолковского.