Полиция прекратила доследственную проверку по факту химической атаки на офис «Новой газеты»
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил о прекращении доследственной проверки по факту химической атаки на редакцию в середине марта текущего года
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил о прекращении доследственной проверки по факту химической атаки на редакцию в середине марта текущего года.
Руководитель редакции отметил, что проверку прекратили либо по причине полного непрофессионализма следователей либо по причине того, что полиции уже все известно, и она покрывает злоумышленника, сообщает Znak.com.
Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович намерен обратиться в прокуратуру с требованием разобраться в химической атаке на «Новую газету» и выяснить, кто за этим стоит. «Когда в центре Москвы, напичканном камерами видеонаблюдения, происходит химатака, это не должно оставаться без внимания», - отметил Дмитрий Муратов.
Напомним, ранее камеры наружного наблюдения зафиксировали в день химической атаки на офис «Новой газеты» человека в форме курьера сервиса доставки «Яндекс.Еда». Личность этого человека полиция до сих пор не установила.
Экспертиза показала, что возле редакции распылили вещество, в составе которого был 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). Первый при высокой концентрации (более 97%) вызывает раздражение глаз и кожи, но не опасен при вдыхании. Второй компонент токсичен при попадании внутрь и концентрации более 99%. Это вещество может вызывать раздражение кожи и дыхательных путей.