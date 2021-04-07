Верховный суд РФ выступил против прекращения дел о домашнем насилии за примирением сторон
Пленум Верховного суда России направил в Госдуму законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые относятся к делам о домашнем насилии
Пленум Верховного суда России направил в Госдуму законопроект с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые относятся к делам о домашнем насилии.
Речь идет о поправках статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, и клевета». Верховный суд высказался за исключение возможность рассмотрения таких дел в порядке частного обвинения мировыми судьями, сообщает «КоммерсантЪ».
Так, высшая судебная инстанция предлагает перевести дела о домашнем насилии в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Также ВС РФ выступает за то, чтобы такие дела не прекращали за примирением сторон.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что жертвы домашнего насилия, как правило, очень уязвимы, поэтому государство должно активно участвовать в их защите.