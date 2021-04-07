Советник президента Валентин Юмашев и его жена обзавелись виллой на «острове миллионеров»
Вилла Юмашевых находится на крутом холме в 160 метрах от берега. В доме есть шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе. До был куплен за 15 млн евро, а договор о покупке подписал Валентин Юмашев
Российское подразделение антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» (включена в реестр инагентов) совместно с «Новой газетой» опубликовали расследование о роскошной вилле на Карибских островах, которая принадлежит дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяне и ее супругу Валентину Юмашеву, который занимает должность советника нынешнего президента Владимира Путина.
Ранее супруги Юмашевы неоднократно заявляли журналистам, что у них никогда не было больших денег и недвижимости за границей. Например, в 2010 году Татьяна Юмашева в своем блоге в «Живом Журнале» написала, что ей постоянно приписывают владение различными виллами, шале и домами за границей, но в реальности у нее ничего этого нет. Тогда же дочь Бориса Ельцина заявила, что если кто-то найдет «в любой точке мира» якобы принадлежащее ей имущество, то может забрать его себе.
«Ну, чем не хорошая история для любителей расследований?! Найдите, заберите, живите в красивом дворце или чудесной вилле до конца своей жизни, наслаждайтесь!» - заявила в 2010 году Татьяна Юмашева. А вот сейчас, кажется, наступило время выполнить свое обещание и отдать журналистам виллу на острове Сен-Барт в Карибском море.
Недвижимостью на «острове миллионеров» в свое время владели представители крупных бизнес-династий Форд и Ротшильд. Россию на Сен-Барте представляет миллиардер Роман Абрамович, но, как оказалось, не он один.
Юмашевы в 2020 году стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе. Эта компания была создана «для приобретения объектов недвижимости». Вместе с доверенностью, оформленной на юриста при регистрации фирмы, Юмашевы оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове площадью 2,5 тысячи кв.м.
Вилла Юмашевых находится на крутом холме в 160 метрах от берега. В доме есть шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, большой бассейн и джакузи на террасе. До был куплен за 15 млн евро, а договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.
Валентин и Татьяна Юмашевы пока не прокомментировали расследование о своей вилле на Карибах.