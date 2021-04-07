«Проект» нашел у Рамзана Кадырова вторую жену. На нее записана элитная недвижимость
Издание «Проект» опубликовало расследование о личной жизни бессменного главы Чечни Рамзана Кадырова, который оказался многоженцем, тратящим на обеспечение своей семьи огромное состояние
Издание «Проект» опубликовало расследование о личной жизни бессменного главы Чечни Рамзана Кадырова, который оказался многоженцем, тратящим на обеспечение своей семьи огромное состояние.
Отметим, что официально на территории Чечни действуют законы Российской Федерации, однако и законы Шариата там никто не отменял. До сих пор было известно, что у Рамзана Кадырова есть одна официальная жена Медни Кадырова. Однако «Проект» нашел у чиновника вторую жену, которая оказалась владелицей дорогостоящей недвижимости. Законы Шариата разрешают иметь до четырех жен, причем брак с последними тремя можно не регистрировать в ЗАГСе. В российских реалиях это удобно тем, что имущество неофициальных жен можно с чистой совестью не декларировать.
Второй супругой главы Чечни оказалась 30-летняя Фатима Хазуева. В 2006 году в возрасте 15 лет она принимала участие в первом и последнем в истории Чечни конкурсе красоты и стала одной из финалисток. После конкурса девушки были приглашены на банкет с участием Рамзана Кадырова. После этого Фатиму Хазуеву в ее родном селе и в Грозном стали называть «женой главы» и «элитой». Ранее о второй жене Кадырова сообщил блогер Тумсо Абдурахманов, после чего он уехал в Европу, где на него было совершено покушение.
Журналисты выяснили, что на Фатиму Хазуеву записан «главный дом», расположенный напротив рабочей резиденции Рамзана Кадырова. Закрытую территорию, на которой находится дом, грозненцы прозвали «Кишинев». Эта территория очень тщательно охраняется, а снять его на видео практически невозможно.
Вторая жена главы Чечни также владеет квартирой в элитном московском ЖК на Шаболовке примерной стоимостью 50 млн рублей, квартирой в ЖК на Минской улице возле природного заказника «Долина реки Сетунь» и еще одна квартира в Хамовниках площадью 200 кв.м. При этом официально девушка числится сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой в 100 тысяч рублей.
Также выяснилось, что официальная жена главы Чечни Медни Кадырова владеет квартирой в элитном ЖК на Мосфильмовской улице, однако парковочные места в подвале небоскреба оформлены на Фатиму Хазуеву. Как оказалось, машино-места вторая жена получила по договору купли-продажи от некой Медни Мусаевой. «Проект» считает, что Медни Кадырова и Медни Мусаева – это один и тот же человек. Первой официально принадлежит только одна квартира, а список активов второй – намного шире, но декларировать все это имущество необязательно.