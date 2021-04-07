Замглавы МЭР Оксана Тарасенко перейдет на работу в «Роснефть». Она была свидетелем обвинения по делу Алексея Улюкаева
Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая на суде по делу своего бывшего руководителя Алексея Улюкаева была свидетелем обвинения, может перейти на работу в «Роснефть»
Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая на суде по делу своего бывшего руководителя Алексея Улюкаева была свидетелем обвинения, может перейти на работу в «Роснефть». Напомним, что экс-глава МЭР был приговорен к 8 годам заключения за якобы вымогательство у главы «Роснефти» Игоря Сечина 2 млн долларов.
Источники «Коммерсанта» сообщают, что Оксана Тарасенко написала заявление об уходе из Минэкономики в связи с переходом на работу в одну из государственных компаний. Скорее всего, речь идет о «Роснефти». Источники сообщили, что г-жа Тарасенко может занять должность советника Игоря Сечина в ранге вице-президента нефтекомпании. Предполагается, что чиновница будет отвечать за правовые вопросы и взаимодействие с органами власти.
Оксана Тарасенко начала работать в Минэкономразвития в 2015 году, когда ведомство возглавлял Алексей Улюкаев. Сначала она занимала должность директора департамента развития внешнеэкономической деятельности, потом возглавила департамент корпоративного управления.
Именно департамент Оксаны Тарасенко занимался подготовкой документации для приватизации контрольного пакета «Башнефти», на который претендовала «Роснефть», но Алексей Улюкаев выступал против этой сделки. Министр указывал на то, что контролирующим акционером «Роснефти» являлось государство, что ппротиворечит самой логике приватизации.
В октябре 2016 года «Роснефть» все же купила долю в «Башнефти», а через месяц Алексей Улюкаев был арестован по обвинению в вымогательстве у Игоря Сечина 2 млн долларов якобы за одобрение сделки. Главу МЭР приговорили к 8 годам, но своей вины он так и не признал.
Новым министром экономического развития стал Максим Орешкин, а свидетель обвинения по делу Алексея Улюкаева Оксана Тарасенко стала его помощником, а затем и заместителем. После ухода Орешкина в 2020 году ведомство возглавил Максим Решетников. Источники «Коммерсанта» отмечают, что в команду нового министра г-жа Тарасенко встроилась не очень хорошо, поэтому решила уйти в госкомпанию.