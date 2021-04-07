Zoom запретила продавать платную версию своей программы российским госорганам
Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своего российского партнера авторизацию на продажу сервиса государственным учреждениям и компаниям с государственным участием
Американская компания Zoom Video Communications отозвала у своего российского партнера авторизацию на продажу сервиса государственным учреждениям и компаниям с государственным участием. Отметим, что данный сервис стал очень популярным в пандемию коронавируса из-за перехода учащихся и сотрудников компании на удаленную работу.
Гендиректор «РайтКонф» (дистрибутор решений Zoom в РФ и СНГ) Андрей Петренко сообщил «Коммерсанту», что данное требование касается России и других стран СНГ. Причины введения запрета на продажу платной версии госучреждениям в Zoom Video Communications не сообщили.
Решение Zoom может негативно сказаться на работе школ и вузов. В прошлом году российские образовательные учреждения разместили около 40 тендеров на закупку прогораммы Zoom.
В Министерстве просвещения заявили, что школы и вузы для дистанционного обучения могут использовать другие сервисы.
По данным «Ъ», Высшая школа экономики (ВШЭ) уже столкнулась с отказом в продлении сервиса Zoom. На сайте университета сообщается, что вуз провел множество переговоров с Zoom Video Communications и «РайтКонф» о продлении срока использования сервиса и расширения объема услуг, но получил отказ.