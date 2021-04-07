07 апреля 2021, 10:56
Биржевой курс евро на открытии торгов вырос до 92 рублей
Единая европейская валюта продолжает расти по отношению к рублю. Сразу после открытия торгов на Московской бирже курс евро подскочил до 92 рублей. Сейчас биржевой курс европейской валюты держится на отметке 91,94 рубля. Доллар торгуется по 77,44 рубля
Фото: grandgames.net
Единая европейская валюта продолжает расти по отношению к рублю. Сразу после открытия торгов на Московской бирже курс евро подскочил до 92 рублей.
Сейчас биржевой курс европейской валюты держится на отметке 91,94 рубля. Доллар торгуется по 77,44 рубля.
Падение затронуло и основные российские фондовые индексы. Так, индекс Мосбиржи упал на один процентный пункт, а индекс РТС – на два процента.
При этом мировые цены на нефть эталонных сортов Brent и WTI за последние сутки практически не изменились.