В ЯНАО бывшего директора департамента транспорта обвинили в получении взятки автомобилем BMW
Бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвинили в получении взятки от одного из местных бизнесменов в виде дорогостоящего автомобиля
Бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвинили в получении взятки от одного из местных бизнесменов в виде дорогостоящего автомобиля.
Чиновника и еще трех руководителей коммерческих компаний ЯНАО обвиняют также в хищении 920 млн рублей из бюджета.
Согласно материалам следствия, в 2011 году обвиняемые изготовили документы для победы в тендере компаний «Реском-Тюмень» и «Партнер-Групп». По итогам аукциона администрации сельских поселений заключили контракты с этими компаниями на выполнение ремонта дорог. Позже обвиняемые подделали документы о выполнении контрактных работ.
Следствие также установило, что руководителю преступной группы один из участников тендера за «помощь» дал взятку в виде автомобиля BMW Х5.