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Политика
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07 апреля 2021, 10:50

В ЯНАО бывшего директора департамента транспорта обвинили в получении взятки автомобилем BMW

Бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвинили в получении взятки от одного из местных бизнесменов в виде дорогостоящего автомобиля

В ЯНАО бывшего директора департамента транспорта обвинили в получении взятки автомобилем BMW
Фото: kostroma.mk.ru

Бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обвинили в получении взятки от одного из местных бизнесменов в виде дорогостоящего автомобиля.

Чиновника и еще трех руководителей коммерческих компаний ЯНАО обвиняют также в хищении 920 млн рублей из бюджета.

Согласно материалам следствия, в 2011 году обвиняемые изготовили документы для победы в тендере компаний «Реском-Тюмень» и «Партнер-Групп». По итогам аукциона администрации сельских поселений заключили контракты с этими компаниями на выполнение ремонта дорог. Позже обвиняемые подделали документы о выполнении контрактных работ.

Следствие также установило, что руководителю преступной группы один из участников тендера за «помощь» дал взятку в виде автомобиля BMW Х5.

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