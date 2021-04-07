07 апреля 2021, 08:19
Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о заказных убийствах, заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово». В связи с болезнью экс-чиновника адвокаты попросили следствие изменить ему меру пресечения
Фото: fine-news.ru
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о заказных убийствах, заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово». В связи с болезнью экс-чиновника адвокаты попросили следствие изменить ему меру пресечения.
Адвокат политика Михаил Карапетян рассказал агентству ТАСС, что 6 апреля Сергей Фургал сдал тест на COVID-19, который оказался положительным.
«Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», - отметил защитник.
Михаил Карапетян отметил, что коронавирус часто приводит к осложнениям, которые Сергей Фургал может и не перенести. В этой связи адвокат намерен ходатайствовать о смягчении меры пресечения своему клиенту.