07 апреля 2021, 08:12
На Алтае начальница отделения почты в течение года присваивала себе пенсию умершей женщины
В селе Майма под Горно-Алтайском начальница почтового отделения в течение года присваивала себе пенсию умершей женщины. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту хищения чужого имущества с использованием служебного положения
Фото: edinstvo-nk.ru
В селе Майма под Горно-Алтайском начальница почтового отделения в течение года присваивала себе пенсию умершей женщины. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту хищения чужого имущества с использованием служебного положения, сообщает Znak.com.
По версии следствия, начальница почты с августа 2019 года по июнь 2020 года похищала пенсию 77-летней жительницы села, которая на тот момент уже скончалась. Всего обвиняемая присвоила себе 106 тысяч рублей.
В Следственном комитете сообщили, что сейчас решается вопрос о возмещении ущерба, причиненного начальницей почтового отделения.