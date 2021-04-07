Кончаловский мог бойкотировать премию «Белый слон» из-за участия в ней фильмов ФБК по просьбе Усманова
Решение режиссера может быть связано с тем, что спонсором его фильмов является миллиардер Алишер Усманов, который судился с политиком из-за расследования о тайных активах бывшего премьера Дмитрия Медведева
Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свою картину «Дорогие товарищи!» с премии кинокритиков «Белый слон» в качестве протеста против решения экспертного совета наградить Алексея Навального за его фильмы-расследования. Решение режиссера может быть связано с тем, что спонсором его фильмов является миллиардер Алишер Усманов, который судился с политиком из-за расследования о тайных активах бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Сам Андрей Кончаловский написал в Facebook, что ему «грустно видеть» в списке номинантов на премию в категории «Событие года» «публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства». Присуждение кинонаграды расследованиям Навального режиссер сравнил с присуждением премии по литературе статье «Комсомольской правды».
Впрочем, на решение Андрея Кончаловского бойкотировать премию «Белый слон» мог повлиять давний конфликт между Алексеем Навальным и прокремлевским олигархом Алишером Усмановым, который выступал в качестве спонсора и продюсера последних киноработ режиссера, сообщает The Insider.
По данным издания, Алишер Усманов финансировал съемки «Дорогих товарищей», который при бюджете в 2 млн долларов собрал в прокате 200 тысяч, фильма «Грех» (потери составили 13 млн долларов), фильма «Рай» (убыток 4 млн долларов) и других работ Андрея Кончаловского, не снискавших успеха в прокате.
Напомним, что Алишер Усманов упоминался в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) «Он вам не Димон» о тайных активах бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. Алексей Навальный в этом расследовании заявил, что миллиардер дал главе правительства взятку в виде шикарной усадьбы на Рублевке.
Олигарх также судился с оппозиционером из-за расследования 2012 года, в котором утверждалось, что он дал взятку Игорю Шувалову, который на тот момент был вице-премьером. По данным ФБК, в 2004 году супруга Шувалова получила 50 млн долларов от компании Романа Абрамовича F10 и Евгения Швидлера «Юникаст Текнолоджи». Затем эти деньги были переданы структуре Усманова, после чего миллиардер вернул супруге Игоря Шувалова 118 млн долларов, сообщал тогда Forbes.